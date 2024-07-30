Омского экс-депутата Дмитрия Петренко заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках. Обвинение ему предъявили еще летом 2022 года.
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Омского экс-депутата Дмитрия Петренко заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках. Обвинение ему предъявили еще летом 2022 года.