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Калужские новости

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Сбили 7 дронов в Калужской области

Сбили 7 дронов в Калужской области

7 дронов сбили днем 10 сентября над Боровским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским, Малоярославецким, Сухиничским и Юхновским округами7 дронов сбили днем 10 сентября над Боровским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским, Малоярославецким, Сухиничским и Юхновским округами.

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