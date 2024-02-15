Коллективный Запад или диктатура умалишённых

Выступая вскоре после своего избрания в эфире американского канала CNN, новый президент Финляндии Александр Стубб заявил о согласии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в том, что «путь к миру в Европе лежит через поле битвы».
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