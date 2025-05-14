«За год я превратилась в Гену Букина»

Девушка проработала в «Самокате» чуть больше года и рассказала, почему работа в дарксторах — не самая хорошая идея: тут и низкая зарплата, и изматывающий физический труд, и домогательства со стороны коллег.
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