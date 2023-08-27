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Фабиан Бальбуэна: «После ухода Захаряна теперь я самый талантливый футболист «Динамо»

Фабиан Бальбуэна: «После ухода Захаряна теперь я самый талантливый футболист «Динамо»

23 августа футболисту исполнилось 32 года. «Я самый талантливый футболист «Динамо» после ухода Арсена Захаряна в Испанию», – с улыбкой заявил капитан московской команды.

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