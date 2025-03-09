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Царьград

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Московская программа: 25 исторических зданий восстановлены за 1 рубль в год

Московская программа: 25 исторических зданий восстановлены за 1 рубль в год

С 2012 года в Москве отреставрировали 25 исторических зданий по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

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