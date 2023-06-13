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Находящийся в зоне СВО Рогозин: армия Украины пока не бросила в бой свежие силы на Ореховском направлении

Находящийся в зоне СВО Рогозин: армия Украины пока не бросила в бой свежие силы на Ореховском направлении

Украинская армия пока не кинула в бой свежие силы на Ореховском направлении. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне спецоперации.

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