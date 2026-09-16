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The Eurasia Daily news agency

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Russia clearly told the West: " Don't get into trouble" — ex-special Representative of the US State Department

Russia clearly told the West: " Don't get into trouble" — ex-special Representative of the US State Department

Russia clearly told the West: " Don't get into trouble". This was stated on the "Rain" TV channel ❶ (an organization performing the functions of a foreign agent), speaking about the attack on the train in which ex-British Prime Minister Boris Johnson was, former US State Department special representative for Ukraine Kurt Volker said.

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