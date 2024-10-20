Раскрыты потери ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 310 человек. По данным Минобороны (МО) РФ, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 25050 солдат, сообщили журналистам в оборонном ведомстве в воскресенье, 20 октября.