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Раскрыты потери ВСУ в Курской области

Раскрыты потери ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 310 человек. По данным Минобороны (МО) РФ, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 25050 солдат, сообщили журналистам в оборонном ведомстве в воскресенье, 20 октября.

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