Рязанцев с 15 марта будут жестко штрафовать за нарушение противопожарных правил

Год обещает быть сложным с точки зрения лесных пожаров: зима не радовала нас обильным снегом, почва не промерзла из-за теплой погоды - и легко впитывает немногочисленную влагу после не слишком частых дождей.
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