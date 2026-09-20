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Овечкин грохнет великий рекорд Гретцки, Кучеров выбьет сотню. Каких рекордов ждать от русских в новом сезоне НХЛ

Овечкин грохнет великий рекорд Гретцки, Кучеров выбьет сотню. Каких рекордов ждать от русских в новом сезоне НХЛ

Будет интересно!Старт сезона НХЛ все ближе и ближе. Пока команды тренируются и набирают форму к началу регулярки, вспомним, какие российские хоккеисты смогут переписать историю лучшей лиги мира в новом сезоне.

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