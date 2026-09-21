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Царьград

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В Ростове на Мечникова столкнулись три авто, одна полоса перекрыта

В Ростове на Мечникова столкнулись три авто, одна полоса перекрыта

Вечером 21 сентября на улице Мечникова в Ростове рядом с домом №77Е столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего оказалась перекрыта одна полоса, а движение затруднено от площади Гагарина до переулка Семашко.

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