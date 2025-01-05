Зимние чудеса: Какие 5 знаков зодиака получат благословение Змеи в январе 2025 Ирэн ОрлонскаяЯнварь 2025 года будет особенным не только благодаря праздничным событиям и зимним каникулам, но и под влиянием Зелёной Деревянной Змеи, которая является символом года по китайскому календарю.