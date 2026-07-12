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Неймар сыграл на покерном турнире в Лас-Вегасе после вылета Бразилии с ЧМ. Вступительный взнос для участия – 10 тысяч долларов

Неймар проводит отпуск в США после вылета сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира от Норвегии (1:2).

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