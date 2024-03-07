Европейские индексы в среду поднял британский бюджет и позитивные ожидания выступления Джерома Пауэлла

Британский FTSE100 возглавил рост европейских бирж, закрывшись на отметке +0,43%. Инвесторы позитивно отнеслись к публикации бюджета Великобритании, где сокращены расходы на нацстрахование и послабления по налогам.
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