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Вылетевший из Москвы в Новосибирск самолет вынужденно приземлился в Барнауле

Вылетевший из Москвы в Новосибирск самолет вынужденно приземлился в Барнауле

В Барнауле совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, летевший из Москвы в Новосибирск.  Недалеко от новосибирского аэропорта командир борта предупредил людей о необходимости сделать несколько кругов над городом из-за сильного тумана.

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