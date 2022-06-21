Вылетевший из Москвы в Новосибирск самолет вынужденно приземлился в Барнауле

В Барнауле совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, летевший из Москвы в Новосибирск. Недалеко от новосибирского аэропорта командир борта предупредил людей о необходимости сделать несколько кругов над городом из-за сильного тумана.
В Барнауле совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, летевший из Москвы в Новосибирск. Недалеко от новосибирского аэропорта командир борта предупредил людей о необходимости сделать несколько кругов над городом из-за сильного тумана.
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