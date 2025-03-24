Додон рассказал о необходимости восстанавливать отношения с РФ

Молдавия должна восстановить стратегическое партнерство с РФ, но нынешние власти республики не понимают этого, заявил в интервью «Известиям» экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
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