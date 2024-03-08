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Станет только хуже: врач рассказал о главной опасности расслабляющего массажа

Станет только хуже: врач рассказал о главной опасности расслабляющего массажа

Пять лет назад процедуру тайского массажа внесли в списки нематериального наследия ЮНЕСКО. Это уникальный комплекс техник, который при правильном их применении может помочь в решении проблем со здоровьем, расслабляет тело и помогает восстановиться эмоционально.

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