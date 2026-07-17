НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

В барнаульском зоопарке впервые провели открытый ветеринарный осмотр животных

В барнаульском зоопарке впервые провели открытый ветеринарный осмотр животных

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" впервые провел открытый ветеринарный осмотр животных. Идея акции появилась после прошлогоднего проекта "Один день из жизни зоопарка", во время которого посетителям показали закулисье учреждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии