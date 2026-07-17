В барнаульском зоопарке впервые провели открытый ветеринарный осмотр животных

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" впервые провел открытый ветеринарный осмотр животных. Идея акции появилась после прошлогоднего проекта "Один день из жизни зоопарка", во время которого посетителям показали закулисье учреждения.
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