В Подмосковье женщину средь бела дня ограбили на 48 млн рублей

В Подмосковье из автомобиля Mercedes вытащили сумку с десятками миллионов рублей. Ограбление произошло рядом с филиалом одного из банков на Юбилейном проспекте в Химках, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
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