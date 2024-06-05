Студия Battlestate Games представила план развития Escape from Tarkov на ближайшее будущее С...

Студия Battlestate Games представила план развития Escape from Tarkov на ближайшее будущееСтудия Battlestate Games поделилась с сообществом предварительным планом обновлений для своих шутеров Escape From Tarkov и Escape from Tarkov: Arena.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)