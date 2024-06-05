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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия Battlestate Games представила план развития Escape from Tarkov на ближайшее будущее С...

Студия Battlestate Games представила план развития Escape from Tarkov на ближайшее будущее С...

Студия Battlestate Games представила план развития Escape from Tarkov на ближайшее будущееСтудия Battlestate Games поделилась с сообществом предварительным планом обновлений для своих шутеров Escape From Tarkov и Escape from Tarkov: Arena.

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