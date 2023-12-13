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РОСБАЛТ

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  • Vladimir Soukhatchev
    Аффтор из Росбалта слишком торопился и влепил картинку "елки", на которой изображено дерево Тисс. Тщательнее работайт...Главную новогодню...
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Совфед поддерживает идею выдавать «Пушкинскую карту» многодетным семьям

Совфед поддерживает идею выдавать «Пушкинскую карту» многодетным семьям

Совет Федерации выразил поддержку предложению выдавать «Пушкинскую карту» многодетным семьям, как отмечено в комментарии заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской.

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