Совфед поддерживает идею выдавать «Пушкинскую карту» многодетным семьям

Совет Федерации выразил поддержку предложению выдавать «Пушкинскую карту» многодетным семьям, как отмечено в комментарии заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской.
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