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Закон, порядок, государство

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В Забайкалье военнослужащие инженерных подразделений ВВО совершенствуют навыки по минированию местности

В Забайкалье военнослужащие инженерных подразделений ВВО совершенствуют навыки по минированию местности

Они совершили учебный подрыв дорожного полотна с использованием учебных боеприпасов, выведя из строя головную и замыкающую машины условных террористов и тем самым остановили продвижение колонны.

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