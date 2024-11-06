«Черная пятница» резко повысила спрос на работников складов

И ретейла Российские предприятия активно готовятся к «черной пятнице» 11 ноября. На фоне этого в стране зафиксирован всплеск спроса на сотрудников складов, логистики и ретейла, рассказали аналитики «Авито Работа», пишет РИАМО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии