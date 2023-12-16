В Петербурге проходит церемония прощания с Андреем Константиновым

На новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с журналистом, основателем «Фонтанки» и 47news, а также «Агентства журналистских расследований» Андреем Константиновым.
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