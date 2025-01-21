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Царьград

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Российская Генпрокуратура признала чешскую Compelson нежелательной в РФ

Российская Генпрокуратура признала чешскую Compelson нежелательной в РФ

Генпрокуратура России признала деятельность чешской компании Compelson нежелательной из-за передачи ею бесплатных лицензий на софт украинским силовикам, что позволяет получать доступ к данным на устройствах.

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