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Полянский опроверг нанесение РФ ударов по торговому центру в Кременчуге

Полянский опроверг нанесение РФ ударов по торговому центру в Кременчуге

Россия не наносила ударов по торговому центру в Кременчуге. Об этом во вторник, 28 июня, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках своего выступления на заседании Совета Безопасности организации.

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