Человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Туапсе

Человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в ТуапсеПоздно вечером Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали в Туапсе, и в результате этого пострадал один человек.
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