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МО РФ: Бойцы «Южной» группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт в серой зоне

МО РФ: Бойцы «Южной» группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт в серой зоне

Боец гаубично-артиллерийского дивизиона, имя которого не раскрывается, выступил с заявлением о том, что десять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили попытку занять позиции в нейтральной полосе на территории донецкого направления.

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