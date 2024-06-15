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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тейтум – единственный игрок в истории НБА, у кого был показатель «+/-» в финале «-30» и хуже несколько раз

Лидер «Бостона» – единственный игрок в истории НБА, у кого был показатель «+/-» в матче финала «-30» и хуже несколько раз.

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