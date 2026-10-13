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Аргументы и Факты

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Приговор для ВСУ: удары по Киеву поменяли ход СВО, враг остался без помощи

Приговор для ВСУ: удары по Киеву поменяли ход СВО, враг остался без помощи

Минобороны РФ 13 октября заявило об ударе по локомотивному депо «Дарница» в Киеве, которое использовалось для ремонта военных железнодорожных составов, и по цеху «Палп Милл Принт», на мощностях которого было организовано производство беспилотных летательных аппаратов большой дальности и ракет.

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