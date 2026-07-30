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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Нью-Орлеана» Брайан Бризи пропустит сезон из-за разрыва крестообразной связки

Ди-тэкл «Нью-Орлеан Сейнтс» Брайан Бризи, по предварительным данным, получил разрыв передней крестообразной связки колена и, скорее всего, пропустит весь сезон-2026.

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