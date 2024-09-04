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Нефть продолжает дешеветь – цены падают из-за беспокойства о спросе и смягчения ситуации в Ливии

Нефть продолжает дешеветь – цены падают из-за беспокойства о спросе и смягчения ситуации в Ливии

Нефть продолжает дешеветь – цены падают из-за беспокойства о спросе и смягчения ситуации в Ливии Татьяна АрестоваНа торгах 4 сентября цены на нефть вновь упали, продолжая снижение более чем на 4% днем ранее.

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