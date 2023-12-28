Подсчитали стоимость новогоднего стола из «Иронии судьбы»

31 декабря мы с друзьями… смотрим фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Хозяйки, нарезая салаты и слушая диалоги главных героев, пристально всматриваются: какой же новогодний стол учительница Надя Шевелева накрыла для своего жениха Ипполита? Мы решили прикинуть, во сколько ныне обойдется подобная «поляна», и выяснить, как правильно приготовить заливную рыбу, чтобы ей не выставили […].