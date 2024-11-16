Пострадавшая в ДТП в Кондопожском районе скончалась в больнице

Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по факту ДТП в Кондопожском районе. По оперативным данным, 84-летняя пассажирка автомашины Kia, которая при аварии получила травмы, скончалась в медицинском учреждении,- сообщили в ведомстве.
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