Минфин России против увеличения выплат нефтяникам из бюджета по топливному демпферу

Минфин России выступает против увеличения выплат нефтяникам из бюджета по топливному демпферу, поскольку принятый бюджет это не позволяет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.