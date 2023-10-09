Несмотря на санкции, число люксовых автомобилей в России выросло

Люксовый автопарк России с повышенным налогом вырос до 19,8 тыс. автомобилейВ 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС.
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