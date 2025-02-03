Бесследно пропавшего петербуржца ищут в Карелии

Волонтеры разыскивают пропавшего Александра Фотина – откликнитесь, если видели Добровольцы поисково-спасательного отряда «Длинный берег» объявили сбор информации о пропавшем без вести Александре Викторовиче Фотине.
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