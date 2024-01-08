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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоханнес Бо об этапе в Оберхофе: «У меня не было легкости в ногах. Но думаю, что хорошие гонки не за горами»

В январе на этапе Кубка мира в Оберхофе Йоханнес занял четвертое место в спринте, пятое в пасьюте, а также выиграл эстафету со сборной Норвегии.

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