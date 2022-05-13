«Зенит» подал апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков

Сине-бело-голубые обратились в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне. Петербургский футбольный клуб «Зенит» направил апелляцию в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков в сезоне-2022/23.