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«Зенит» подал апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков

Сине-бело-голубые обратились в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне. Петербургский футбольный клуб «Зенит» направил апелляцию в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков в сезоне-2022/23.

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