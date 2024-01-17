Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Молодец Зеленский, молодец. С точки зрения раздела медицины НАРКОЛОГИЯ его поведение объяснимо и понятно.Зеленский дал Тра...
  • Майя Maja
    Эта возрастная нетрезвая дама еще может танцевать?! Она же как танк прыгает. Ух не позорилась бы, на пенсию достойно ...Волочкова решила ...
  • Владимир Акулов
    Еврейские  символы -свечи  горели  в  польском  сейме...  Поляку  это  не  понравилось...А  если  бы  в Израиле  ,  в...Потушившего ханук...

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил бронемашину ВСУ на Купянском участке

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил бронемашину ВСУ на Купянском участке

Военнослужащие группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» при помощи гаубичного огня из Д-30 ликвидировали пехотный отряд и бронемашину боевиков ВСУ на Купянском участке линии боевого соприкосновения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх