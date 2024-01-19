Дарье Треповой грозит почти тридцатилетний срок

Прокурор запросила для обвиняемой в теракте Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) 28 лет заключения, а для Дмитрия Касинцева, который прятал ее у себя дома,— год и десять месяцев лишения свободы.
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