НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Кожевников о Задорове: «То ли он клюшкой Малкина ткнул, то ли антенной приемника с вражескими голосами. Подленький поступок – и очередной плевок в колодец»

– Старался не комментировать игру защитника «Бостона» Задорова, чтобы после всей прошлогодней истерии меня не обвинили в каком-то специальном отношении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх