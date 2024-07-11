«Коммерсант»: Генпрокуратура не дала закрыть СКР дело о пожарах под Курганом

Генеральная прокуратура решила отменить постановление следователя центрального аппарата Следственного комитета, связанное с прекращением уголовного преследования нескольких подозреваемых по делу о крупном пожаре в Курганской области.
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