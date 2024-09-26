Московские экспортеры посетили 11 международных выставок с начала года

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко При поддержке Москвы столичные экспортеры представили свою продукцию на 11 международных выставок в дружественных странах, включая Gulfood в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Tibo в Белоруссии, Gitex Africa в Марокко и Vietnam Expo во Вьетнаме.
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