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Московские экспортеры посетили 11 международных выставок с начала года

Московские экспортеры посетили 11 международных выставок с начала года

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко При поддержке Москвы столичные экспортеры представили свою продукцию на 11 международных выставок в дружественных странах, включая Gulfood в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Tibo в Белоруссии, Gitex Africa в Марокко и Vietnam Expo во Вьетнаме.

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