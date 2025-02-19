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Царьград

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Система Панамского канала: 25 лет эффективности и стабильности сборов

Система Панамского канала: 25 лет эффективности и стабильности сборов

Операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал, что система взимания сборов, доказавшая свою надежность за 25 лет, не нуждается в изменениях.

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