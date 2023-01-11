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Крикунов о 6 россиянах на Матче звезд НХЛ: «Лига правильно делает, что не смешивает политику с хоккеем. Ее волнуют доходы»

Владимир Крикунов оценил приглашение 6 российских игроков на Матч звезд НХЛ-2023. В мероприятии примут участие Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Свечников («Каролина»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

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