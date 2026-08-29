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Компании отказываются от "фишек" в офисах из-за сильного роста цен на мебель

Компании отказываются от "фишек" в офисах из-за сильного роста цен на мебель

Валерий Шарифулин/ТАСС Мебель стала одной из самых дорогих статей расходов при обустройстве офисов за последние пять лет – цены выросли на 50–70%.

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