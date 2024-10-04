"РУССКИЕ УНИЧТОЖАЛИ СЕРБОВ". ДВОЙНОЕ ДНО ИГРЫ ВУЧИЧА ПРОТИВ ПУТИНА

США ещё ни одну страну к процветанию не привели...ТОЛЬКО К ХАОСУ И РАЗОРЕНИЮ....Дурили, как слепыхткотят и ГРАБИЛИ,ГРАБИЛИ,ГРАБИЛИ.

ЕА

Евгений Алексеенко

Вы абсолютно правы,но этого пока в РФ не буде и сами знаете почему,не личности,которая может творить чудеса,вспомним хотя бы правление Сталина,когда после такой войны страна стала супер Державой и где сейчас она?