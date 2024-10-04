ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Официальный Белград демонстрирует всё более откровенный крен в сторону США и Запада.
"РУССКИЕ УНИЧТОЖАЛИ СЕРБОВ". ДВОЙНОЕ ДНО ИГРЫ ВУЧИЧА ПРОТИВ ПУТИНА
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Был вучич...да весь вышел
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США ещё ни одну страну к процветанию не привели...ТОЛЬКО К ХАОСУ И РАЗОРЕНИЮ....Дурили, как слепыхткотят и ГРАБИЛИ,ГРАБИЛИ,ГРАБИЛИ.
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы абсолютно правы,но этого пока в РФ не буде и сами знаете почему,не личности,которая может творить чудеса,вспомним хотя бы правление Сталина,когда после такой войны страна стала супер Державой и где сейчас она?
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4 час.
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