How Capitalism Reduces Poverty And Creates Wealth Authored by James T. Moodey via American Thinker, The word capitalism was coined in the 1700s.
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