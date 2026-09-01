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Zero Hedge

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How Capitalism Reduces Poverty And Creates Wealth

How Capitalism Reduces Poverty And Creates Wealth

How Capitalism Reduces Poverty And Creates Wealth Authored by James T. Moodey via American Thinker, The word capitalism was coined in the 1700s.

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